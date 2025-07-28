أمانة عمان تبحث تقريرها "الطوعي الثاني" للتنمية المستدامة

وقال مدير دائرة المرصد الحضري ورئيس فريق إعداد التقرير، المهندس أكرم خريسات، أن التقرير يهدف إلى قياس الأداء التنموي لمدينة عمان بشكل منهجي، بالاعتماد على بيانات موثوقة ومؤشرات قابلة للقياس، ضمن نهج تشاركي يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويعكس أولويات المدينة واحتياجات مجتمعها المحلي.
وبين أن التقرير أداة مهمة لتجربة حلول مبتكرة تدعم مسار التنمية المستدامة، وتسهم في تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، بما يخدم توطين أهداف التنمية المستدامة وبناء مدينة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات.
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