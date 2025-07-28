أمانة عمان تبحث تقريرها "الطوعي الثاني" للتنمية المستدامة

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع تشاوري عقدته أمانة عمان الكبرى، نسبة الإنجاز في إعداد التقرير الطوعي المحلي الثاني لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بحضور شركاء من القطاعين العام و الخاص، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية، والجامعات.

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وقال مدير دائرة المرصد الحضري ورئيس فريق إعداد التقرير، المهندس أكرم خريسات، أن التقرير يهدف إلى قياس الأداء التنموي لمدينة عمان بشكل منهجي، بالاعتماد على بيانات موثوقة ومؤشرات قابلة للقياس، ضمن نهج تشاركي يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويعكس أولويات المدينة واحتياجات مجتمعها المحلي.