أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد ليلية في شارع الملكة علياء

الوكيل الإخباري- تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع الملكة علياء، ضمن منطقة العبدلي، اعتبارا من منتصف الليلة، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

اضافة اعلان



وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري أن أعمال التعبيد في شارع الملكة علياء ستكون من دوار المدينة الرياضية ولغاية دوار الداخلية.