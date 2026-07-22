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أمانة عمّان تبدأ أعمال قشط وتعبيد شوارع في القويسمة الخميس

أمانة عمّان تبدأ أعمال قشط وتعبيد شوارع في القويسمة الخميس
أمانة عمّان تبدأ أعمال قشط وتعبيد شوارع في القويسمة الخميس
 
الأربعاء، 22-07-2026 01:03 م
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من يوم غد الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة القويسمة، حسب المخطط المرفق، وذلك استكمالًا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.اضافة اعلان


وقال مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، إن الأعمال تشمل شوارع عمرو بن الربيع وتفرعاته، والشارع المتفرع من شارع الرقيم، وشارع موسى الشديفات، وشارع ع. حمص، وشارع طريفة بن حاجر، والشارع المتفرع من شارع الهجانة، في حي النزهة بمنطقة القويسمة، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء وتسهيل حركة المرور.

وأضاف أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وتهيب أمانة عمّان بالمواطنين عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بأعمال التعبيد طوال فترة العمل، تجنبًا لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية؛ لضمان سلامتهم وسير العمل دون عوائق.
 
 


gnews

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