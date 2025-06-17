أمانة عمّان تبدأ إزالة مبانٍ لتحديث منطقة المحطة .. تعرف على التفاصيل

وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمّان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، إن أعمال الهدم التي نفذتها أمانة عمّان شملت هدم ٧ مبانٍ تحتوي على ١٤ شقة و١٢ محلًا تجاريًا.
وأوضح أن أعمال الهدم تأتي في إطار المرحلة الثانية من المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة.
وبيّن أبو زيتون أن التعويضات تمّت وفقًا لقانون الاستملاك، حيث تم تقديم تعويضين منفصلين لمالكي الأراضي والمنشآت، بالإضافة إلى تعويض للمستأجرين.
وأضاف أنه تم دفع ٥٠٪ من قيمة التعويض للمستأجرين الذين قدّموا أوراقهم قبل الهدم، إضافة إلى منحهم زيادة تبرع بقيمة ٥٠٠ دينار بدل نقل أثاث.
كما تم إعطاؤهم فترة كافية للإخلاء والترحيل، حيث تم أخذ قرار الاستملاك في شهر 2024/12، وتم الإخلاء في شهر 2025/6 بعد عطلة عيد الأضحى.
وتستمر أعمال الهدم لمدة يومين، بينما تستغرق أعمال نقل وتنظيف الموقع يومًا أو يومين.
ويهدف المشروع إلى تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفراغات خضراء.
كما تضمّن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء حديقة المحطة.
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