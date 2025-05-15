الخميس 2025-05-15 01:13 م
 

أمانة عمّان تبدأ الليلة تعبيد شارع الملكة زين الشرف باتجاه عبدون

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الخميس، 15-05-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   تُباشر أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها.اضافة اعلان


وأكدت الأمانة أن الأعمال ستبدأ بتعبيد شارع الملكة زين الشرف من جسر النهضة باتجاه عبدون، وأن التنفيذ سيتم خلال فترة الليل تجنبًا للازدحامات المرورية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السير.

ودعت أمانة عمّان الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالشواخص الإرشادية والتحذيرية، والتقيد بالسرعات المحددة في مواقع العمل، والتعاون مع كوادر الأمانة لضمان إنجاز الأعمال بكفاءة وسرعة.

وكانت الأمانة قد نفذت سابقًا أعمال تعبيد في شارع الأمير حسين، من إشارة الصنوبر وصولًا إلى نفق الأمير حسين في مرج الحمام، بالتنسيق مع إدارة السير أيضًا.
 
gnews

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