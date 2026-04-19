الأحد 2026-04-19 10:12 ص

أمانة عمّان تبدأ اليوم تشغيل عشرات الكاميرات لرصد المخالفات المرورية

كاميرا رصد
الأحد، 19-04-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من اليوم الأحد، بتشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الأمانة، فإن تشغيل هذه الرادارات يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الالتزام بقواعد السير، وضبط المخالفات الخطرة مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ عند الإشارات الضوئية، إضافة إلى الوقوف أو التوقف على ممرات المشاة.

وأوضح البيان أن الأمانة اختارت مواقع الرادارات بناء على دراسات مرورية ميدانية استهدفت النقاط الأكثر عرضة للحوادث والازدحامات.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تشغيل جميع مكونات المشروع خلال الشهر الحالي وحتى 28 نيسان، والتي تشمل 20 رادارا، وكاميرات إشارات ضوئية، وكاميرات Point To Point لاحتساب وضبط متوسط السرعة.

وعملت الأمانة على تعزيز جميع المواقع المذكورة بشواخص مرورية واضحة تحدد السرعات المقرّرة على كل محور، بما يضمن تنبيه السائقين مسبقا ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير.

من جانبه، أكد مدير عمليات المرور شادي الروابدة، أن هذا المشروع يُعدّ خطوة نوعية في تطوير منظومة الرقابة المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة سيسهم في تحسين الانسيابية المرورية والحدّ من السلوكيات الخطرة على الطرق.

وأضاف أن الهدف الأساس من تطبيق هذا النظام هو تعزيز ثقافة الالتزام المروري والوقاية من الحوادث، وليس تحرير المخالفات، داعيا السائقين إلى التقيد بقانون السير والتعليمات المرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
 
 


