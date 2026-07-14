أمانة عمان تبدأ بإنشاء جسر مشاة أمام حديقة النشامى

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن البدء بأعمال إنشاء جسر مشاة أمام حديقة النشامى وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

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وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يهدف إلى تأمين عبور آمن لزوار ومرتادي الحديقة التي تشهد إقبالاً متزايدا من العائلات والزوار، وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية.



وأوضحت الأمانة أن الجسر، الذي سيتم تنفيذه بطول 40 مترا، سيكون من النوع المعدني، الذي يعد أكثر كفاءة من حيث الصيانة والمرونة وطول العمر التشغيلي.



وأشارت الأمانة إلى أن الجسر سيراعي في تصميمه أعلى معايير السلامة العامة والهندسية، و سيكون بطراز معماري حديث يضفي لمسة جمالية عصرية تتكامل مع التصميم العام للحديقة.



وأكدت الأمانة أنها ستعمل على تركيب حمايات حديدية (دربزينات) ضمن الجزيرة الوسطية أسفل الجسر، وذلك بهدف الحد من العبور العشوائي والممارسات الخاطئة في قطع الشارع من قبل المشاة، وحصر حركة المرور بشكل آمن بالكامل من خلال الجسر الجديد حفاظاً على سلامة المواطنين.



يشار إلى أن حديقة النشامى الواقعة في منطقة مرج الحمام، والتي نفذتها أمانة عمّان الكبرى على مساحة 56 دونماً، بطابع هندسي وجمالي مميز، تعتبر أحد أكبر المتنفسات الآمنة للتنزه والترفيه و التي تخدم أبناء المنطقة وزوارها.