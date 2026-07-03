أمانة عمّان تبدأ تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في دابوق

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال توسعة لشارع آل البيت، إلى جانب تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في منطقة دابوق، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الموقع.

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