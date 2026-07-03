الجمعة 2026-07-03 09:45 ص

أمانة عمّان تبدأ تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في دابوق

أمانة عمّان تبدأ تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في دابوق
أمانة عمّان تبدأ تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في دابوق
 
الجمعة، 03-07-2026 08:49 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال توسعة لشارع آل البيت، إلى جانب تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في منطقة دابوق، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الموقع.

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وتشمل الأعمال توسعة الشارع وإجراء تحسينات هندسية على التقاطع، مع الإبقاء على الإشارة الضوئية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية والحد من الازدحامات بعد استكمال المشروع.

 
 


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