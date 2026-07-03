أمانة عمّان تبدأ تحسينات مرورية عند تقاطع ديوان أبناء الكرك في دابوق

وتشمل الأعمال توسعة الشارع وإجراء تحسينات هندسية على التقاطع، مع الإبقاء على الإشارة الضوئية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية والحد من الازدحامات بعد استكمال المشروع.
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