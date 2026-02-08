أمانة عمّان تبدأ تركيب 32,500 وحدة إنارة ذكية

وأوضحت الأمانة أن المنظومة الجديدة تتيح التحكم بشدة الإضاءة عن بُعد وفق الحاجة، إضافة إلى تزويد المركز الرئيسي بتقارير فورية عن الأعطال، ما يسهم في سرعة الاستجابة وتقليل فترات الانقطاع.
كما تشمل الخطة إعادة تأهيل إنارة الأنفاق والجسور في مختلف مناطق العاصمة، بما يعزز السلامة المرورية ويحسن جودة الإضاءة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات أمانة عمّان الكبرى لاعتماد الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة مرافق المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
