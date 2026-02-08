الأحد 2026-02-08 12:22 م

أمانة عمّان تبدأ تركيب 32,500 وحدة إنارة ذكية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 08-02-2026 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمّان الكبرى مساء اليوم استبدال 32,500 وحدة إنارة في الجزر الوسطية بشوارع العاصمة إلى إنارة LED ذكية وموفرة للطاقة، ومربوطة بمركز تحكم مركزي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الإنارة ورفع كفاءتها التشغيلية.اضافة اعلان


وأوضحت الأمانة أن المنظومة الجديدة تتيح التحكم بشدة الإضاءة عن بُعد وفق الحاجة، إضافة إلى تزويد المركز الرئيسي بتقارير فورية عن الأعطال، ما يسهم في سرعة الاستجابة وتقليل فترات الانقطاع.

كما تشمل الخطة إعادة تأهيل إنارة الأنفاق والجسور في مختلف مناطق العاصمة، بما يعزز السلامة المرورية ويحسن جودة الإضاءة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات أمانة عمّان الكبرى لاعتماد الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة مرافق المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

تعبيرية

طب وصحة التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

تكنولوجيا لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

أخبار محلية سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

تكنولوجيا شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة



 






الأكثر مشاهدة