أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة

الوكيل الإخباري- تسلم نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، جائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة 2024-2025، والتي فازت بها "الأمانة" عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة".

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وبحسب بيان لـ"الأمانة"، جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الجائزة، الذي عقد في قصر الثقافة بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.