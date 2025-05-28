الأربعاء 2025-05-28 06:25 م
 

أمانة عمان تتسلم جائزة الشارقة للمالية العامة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
 
الأربعاء، 28-05-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-   تسلم نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين، جائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة 2024-2025، والتي فازت بها "الأمانة" عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة".

اضافة اعلان


وبحسب بيان لـ"الأمانة"، جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الجائزة، الذي عقد في قصر الثقافة بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.


ويعكس فوز أمانة عمان بالجائزة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وحرصها على تطوير أنظمتها المالية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستدامة، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة.

 
gnews

أحدث الأخبار

القسام

فلسطين القسام: قنصنا جنديا صهيونيا أمس في الشجاعية

جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مشروع الجفر للاستزراع السمكي في البادية الجنوبية

أخبار محلية الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"

غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض المقترح الذي وافقت عليه حماس

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية



 
 





الأكثر مشاهدة