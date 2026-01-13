أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة

10:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى أن فرقها الميدانية تعاملت مع ارتفاع منسوب المياه في نفق الأمير حسين في كريدور عبدون، ونفق الصحابة، وشارع زيد بن خالد بمنطقة جاوا، وشارع البنيات الرئيس، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها عمان منذ ساعات الصباح.





وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، الدكتور ناصر الرحامنة، في تصريحات صحفية، أن فرق الأمانة قامت بالتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في المواقع المذكورة بسرعة قياسية، وأن حركة السير سالكة كالمعتاد.



وبين أن غالبية الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية داخل حدود أمانة عمان سالكة، وأنه لا يوجد أي عوائق أو إغلاقات بسبب الأمطار الغزيرة، باستثناء بعض المواقع التي تحتاج الحركة المرورية فيها إلى التعامل بحذر شديد، بسبب الغزارة المطرية وشدتها، إضافة إلى تساقط حبات البرد بشكل غزير في عدد من المناطق.



ودعا الرحامنة سالكي الطرق والشوارع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال قيادة السيارات على الطرق، بسبب تشكل الضباب الكثيف في بعض المناطق، مما يعيق الرؤية الأفقية.



وأكد أن فرق الأمانة البالغ عددها 200 فرقة، وتضم 4600 من كوادر أمانة عمان مجهزين بنحو 200 من الآليات المختلفة والمضخات، متواجدة في الميدان منذ مساء أمس الاثنين، حيث أعلنت الأمانة عن حالة طوارئ (قصوى مياه)، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.



وجدد الرحامنة التأكيد على جاهزية كوادر الأمانة ميدانيًا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيًا المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.



