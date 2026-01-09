الجمعة 2026-01-09 09:34 م

أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة

أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة
أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة
 
الجمعة، 09-01-2026 08:30 م
الوكيل الإخباري-   ال الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الكبرى، الدكتور ناصر الرحامنة، إن الأمانة تعاملت اليوم من خلال فرقها الميدانية وآلياتها مع الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأضاف أنه وردت 7 ملاحظات لتجمع وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع، نتيجة الشدة المطرية وسرعة جريان المياه وانجراف التربة، مما أدى إلى التأخر في وصول المياه إلى المصارف، وتم التعامل معها وإجراء اللازم من قبل كوادر الأمانة وآلياتها المنتشرة في الميدان.

وأكد الرحامنة أن أمانة عمّان تقوم، من خلال كوادرها وفرقها الميدانية وآلياتها المنتشرة في جميع مناطق الأمانة، بالتعامل مع الملاحظات التي ترد تباعًا إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد على رقم 102.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول

أخبار محلية الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول

بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية

أخبار محلية بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية

الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

الطقس الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج

بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال

أخبار محلية بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال

أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة

أخبار محلية أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة

بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

أخبار محلية بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت

أخبار محلية وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت

الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي

أخبار محلية الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي



 






الأكثر مشاهدة