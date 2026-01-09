أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة

وأضاف أنه وردت 7 ملاحظات لتجمع وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع، نتيجة الشدة المطرية وسرعة جريان المياه وانجراف التربة، مما أدى إلى التأخر في وصول المياه إلى المصارف، وتم التعامل معها وإجراء اللازم من قبل كوادر الأمانة وآلياتها المنتشرة في الميدان.
وأكد الرحامنة أن أمانة عمّان تقوم، من خلال كوادرها وفرقها الميدانية وآلياتها المنتشرة في جميع مناطق الأمانة، بالتعامل مع الملاحظات التي ترد تباعًا إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد على رقم 102.
