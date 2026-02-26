أمانة عمّان تتلف نحو 5 آلاف لتر من العصائر غير الصالحة في أسبوع

03:06 م

الوكيل الإخباري- أتلفت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، 4882 لتراً من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري.





وقامت بتوجيه 752 إنذاراً، وتحرير 84 مخالفة بحق المخالفين، واستلام 94 عينة غذائية لإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة لضمان سلامة المحتويات ومطابقتها للمواصفات.



كما عملت فرق الرقابة الصحية والمهنية على تنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت والبسطات التي تعرض العصائر الرمضانية والمواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، تضمنت زيارة 256 بسطة لبيع العصائر والمواد الغذائية، حيث تم ترحيل 218 بسطة منها لمخالفتها لاشتراطات الصحة العامة.



وتؤكد أمانة عمّان الكبرى استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، للتعامل مع أي تجاوزات قد تمس صحة المواطن وسلامة غذائه، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت والبسطات بالأنظمة والتعليمات الصحية الصادرة عنها، داعية المواطنين إلى تجنب الشراء من المصادر غير الموثوقة أو التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية.







