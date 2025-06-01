أمانة عمان تحتفي باليوم العالمي لمكافحة التبغ في حدائق الملك عبدالله

وأشار نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتور يسار الخيطان إلى أن الإحصائيات الوطنية تظهر أن ما يزيد عن 8 آلاف شخص يفقدون حياتهم سنويًا في الأردن؛ بسبب أمراض ناتجة عن التدخين.
وبحسب بيان الأمانة، أكد الخيطان التزام الأمانة بحماية صحة المواطن، وذلك من خلال إطلاق خطة تنفيذية لمكافحة التدخين، تتضمن حملات رقابية منتظمة، وتوسيع نطاق الأماكن الخالية من التدخين، إضافة إلى تفعيل العيادات المجانية للإقلاع عن التدخين، وتكثيف حملات التوعية.
-
أخبار متعلقة
-
وفد إعلامي إسباني يزور مدينة العقبة
-
ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يحتفل بعيد الاستقلال
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين
-
الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة
-
اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع