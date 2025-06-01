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أمانة عمان تحتفي باليوم العالمي لمكافحة التبغ في حدائق الملك عبدالله

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
 
الأحد، 01-06-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-    احتفلت أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، اليوم السبت، باليوم العالمي لمكافحة التبغ، بتنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية في حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين.

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وأشار نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتور يسار الخيطان إلى أن الإحصائيات الوطنية تظهر أن ما يزيد عن 8 آلاف شخص يفقدون حياتهم سنويًا في الأردن؛ بسبب أمراض ناتجة عن التدخين.


وبحسب بيان الأمانة، أكد الخيطان التزام الأمانة بحماية صحة المواطن، وذلك من خلال إطلاق خطة تنفيذية لمكافحة التدخين، تتضمن حملات رقابية منتظمة، وتوسيع نطاق الأماكن الخالية من التدخين، إضافة إلى تفعيل العيادات المجانية للإقلاع عن التدخين، وتكثيف حملات التوعية.

 
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