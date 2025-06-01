أمانة عمان تحتفي باليوم العالمي لمكافحة التبغ في حدائق الملك عبدالله

الوكيل الإخباري- احتفلت أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، اليوم السبت، باليوم العالمي لمكافحة التبغ، بتنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية في حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين.

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وأشار نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتور يسار الخيطان إلى أن الإحصائيات الوطنية تظهر أن ما يزيد عن 8 آلاف شخص يفقدون حياتهم سنويًا في الأردن؛ بسبب أمراض ناتجة عن التدخين.