أمانة عمّان: تحديد مواقع بيع وذبح الأضاحي واستقبال الطلبات إلكترونياً

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي لعام 2026، والتي تم حصر تقديمها إلكترونياً، اعتباراً من صباح يوم غد الخميس الموافق 14 أيار ولغاية 21 أيار.





وأكدت الأمانة أن موعد إطلاق الخدمة سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتمكن المهتمون وأصحاب الملاحم والمواشي من تقديم الطلبات والدفع إلكترونياً من خلال موقع أمانة عمّان الرسمي، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي.



وأوضحت أن الوثائق المطلوبة لتقديم الطلبات هي الهوية الشخصية للأفراد، ورخصة المهن لأصحاب الملاحم.



وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر على المتقدمين يوم 21 أيار، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار، وهي تأمينات مستردة في حال عدم المخالفة.



وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم).



كما حددت الأمانة مواقع بيع وذبح الأضاحي بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع، وتشمل المواقع التالية:



بسمان والمدينة: شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار

النصر و ماركا: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية

مناطق (بدر نزال، زهران، رأس العين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع

طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات)

القويسمة واليرموك: شارع الجسور العشرة (شارع الشعائر)

خريبة السوق والمقابلين: شارع الوقار بالقرب من مسجد الريان

مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة

مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري

مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة



بالإضافة إلى موقع مسلخ أمانة عمّان، ومسلخ الماضونة (المخصصين لذبح الأضاحي فقط).



وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والتي يتجاوز عددها 400 حظيرة، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية.





