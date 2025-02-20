أمانة عمّان تُحذر المواطنين

وقالت الأمانة، إنه يجب تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية.
كما دعت المواطنين أيضا، إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية بضائعهم ومتاجرهم، إلى جانب الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
وأوضحت الأمانة أنه يجب عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.
وشددت على عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق.
وطلبت الأمانة من المواطنين، تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية.
ودعت الأمانة، إلى عدم الاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة، ومتابعة تحذيرات الجهات الرسمية المتعلقة بحالات الطقس.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع حكومي لبحث تطوير المعابر الحدودية في الأردن
-
العيسوي: مواقف الأردن بقيادته الهاشمية تجاه الاشقاء جزء من ثوابته الوطنية
-
القوات المسلحة تنعى شهيدين من القوات البرية الكويتية
-
الملك يجدد تأكيده لوفد أميركي رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين
-
(64) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
انتخابات مجلس نقابة المهندسين الزراعيين في 25 نيسان القادم
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة
-
وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل في الطفيلة