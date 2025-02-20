أمانة عمّان تُحذر المواطنين

الوكيل الإخباري- دعت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، المواطنين إلى تأمين مواد البناء تجنبا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

اضافة اعلان



وقالت الأمانة، إنه يجب تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية.



كما دعت المواطنين أيضا، إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية بضائعهم ومتاجرهم، إلى جانب الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.



وأوضحت الأمانة أنه يجب عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.



وشددت على عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق.



وطلبت الأمانة من المواطنين، تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية.