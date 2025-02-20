 
الخميس 2025-02-20 03:28 م
 

أمانة عمّان تُحذر المواطنين

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمّان
الخميس، 20-02-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-    دعت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، المواطنين إلى تأمين مواد البناء تجنبا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة، إنه يجب تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية.


كما دعت المواطنين أيضا، إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية بضائعهم ومتاجرهم، إلى جانب الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.


وأوضحت الأمانة أنه يجب عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.


وشددت على عدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق.


وطلبت الأمانة من المواطنين، تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية.


ودعت الأمانة، إلى عدم الاقتراب من مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق العامة، ومتابعة تحذيرات الجهات الرسمية المتعلقة بحالات الطقس.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اجتماع حكومي لبحث تطوير المعابر الحدودية في الأردن

خلال لقائه ممثلين عن فعاليات مجتمعية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: مواقف الأردن بقيادته الهاشمية تجاه الاشقاء جزء من ثوابته الوطنية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تنعى شهيدين من القوات البرية الكويتية

ا

عربي ودولي البنتاغون ينوي إعادة تخصيص 50 مليار دولار من الميزانية "لردع الحروب والانتصار فيها"

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يجدد تأكيده لوفد أميركي رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين

لحظة التوقيع على قرار الإفراج عن جثث الأسرى الإسرائيليين

فلسطين المقاومة تكشف تفاصيل مقتل الأسرى الذين سلمت جثثهم لإسرائيل

الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام يكشف تفاصيل تهجم شخصين على احد المساجد

تعبيرية

تكنولوجيا نموذج ذكاء اصطناعي جديد يدمج جينوم كل الأنواع الحية



 




الأكثر مشاهدة