أمانة عمّان تحذر : رسائل نصية احتيالية ترد من أرقام دولية

و تتضمّن الرسائل النص التالي : (دفعة المخالفة الخاصة بك على وشك الانتهاء. يرجى دفعها في أقرب وقت ممكن، وإلا فسوف تواجه غرامات مضاعفة).
وتهيب أمانة عمان بالمواطنين بتجاهل مثل هذه الرسائل وعدم الضغط على أي روابط او ادخال اي بيانات مالية أو بيانات شخصية .
وتؤكد أن الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة عمّان الكبرى هو:
https://www.amman.jo
و تشير الأمانة انه في حال ورود أي رسالة مشابهة ، بإمكان المواطنين ابلاغها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأمانة عمان او من خلال مركز اتصال أمانة عمّان، وعلى مدار 24 ساعة وفي كافة أيام الأسبوع ، على الأرقام التالية 102 / 117180
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