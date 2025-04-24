أمانة عمّان تحذر : رسائل نصية احتيالية ترد من أرقام دولية

الوكيل الإخباري- حذرت أمانة عمّان الكبرى المواطنين من رسائل نصية احتيالية ترد من أرقام دولية، مرفقة بروابط إلكترونية وهمية تهدف إلى الاحتيال وسرقة البيانات



و تتضمّن الرسائل النص التالي : (دفعة المخالفة الخاصة بك على وشك الانتهاء. يرجى دفعها في أقرب وقت ممكن، وإلا فسوف تواجه غرامات مضاعفة).



وتهيب أمانة عمان بالمواطنين بتجاهل مثل هذه الرسائل وعدم الضغط على أي روابط او ادخال اي بيانات مالية أو بيانات شخصية .

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وتؤكد أن الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة عمّان الكبرى هو:







https://www.amman.jo

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