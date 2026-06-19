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أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الجمعة، 19-06-2026 10:36 م
الوكيل الإخباري-   قالت المديرة التنفيذية للمعالجة وإدارة النفايات الصلبة في أمانة عمّان سحر العزاوي، الجمعة، إن الأمانة بدأت بإجراءات تطوير محطة شرق عمان التحويلية، وتحويلها إلى "النظام المغلق بالكامل".اضافة اعلان


وأضافت العزاوي، أن العطاء الخاص بالمشروع طرح رسميا، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن الانتهاء من المشروع سيحل مشكلة تطاير النفايات وسقوطها من بعض الشاحنات على محيط الطريق المؤدي إلى مكب الغباوي أثناء نقلها إلى المكب.

وأوضحت أن كمية النفايات التي تجمعها الأمانة تقارب 3500 طن، يتم نقلها إلى مكب الغباوي، لافتة إلى أنه يتم تفريغ هذه النفايات في مركبات تصل إلى 58 سيارة، بتردد على مدار اليوم يتراوح بين 300 إلى 350 رحلة.

وبينت أن المركبات تعمل بنظام كبس "هيدروليكي ميكانيكي"، مما يؤدي في بعض الحالات إلى عدم إحكام إغلاق المركبات وما يؤدي إلى سقوط النفايات على الطريق، وانتشارها على جانب الطريق بسبب حركة المركبات والرياح.
 
 


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