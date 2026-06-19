أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل

وأضافت العزاوي، أن العطاء الخاص بالمشروع طرح رسميا، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى أن الانتهاء من المشروع سيحل مشكلة تطاير النفايات وسقوطها من بعض الشاحنات على محيط الطريق المؤدي إلى مكب الغباوي أثناء نقلها إلى المكب.
وأوضحت أن كمية النفايات التي تجمعها الأمانة تقارب 3500 طن، يتم نقلها إلى مكب الغباوي، لافتة إلى أنه يتم تفريغ هذه النفايات في مركبات تصل إلى 58 سيارة، بتردد على مدار اليوم يتراوح بين 300 إلى 350 رحلة.
وبينت أن المركبات تعمل بنظام كبس "هيدروليكي ميكانيكي"، مما يؤدي في بعض الحالات إلى عدم إحكام إغلاق المركبات وما يؤدي إلى سقوط النفايات على الطريق، وانتشارها على جانب الطريق بسبب حركة المركبات والرياح.
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