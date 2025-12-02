أمانة عمان تختتم مبادرة " اقرأ لأرتقي"

وبحسب بيان لـ"الأمانة"، اليوم الثلاثاء، قالت مديرة الدائرة، جلنار الهواري، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع القراءة ورفع مستوى المعرفة اللغوية لدى الأطفال، وتنمية قدراتهم على تحليل النصوص والتعبير بمفردات لغوية سليمة.
