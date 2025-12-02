الثلاثاء 2025-12-02 04:22 م

أمانة عمان تختتم مبادرة " اقرأ لأرتقي"

امانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الثلاثاء، 02-12-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، في حفل أقيم بمركز الحسين الثقافي، مبادرة "اقرأ لأرتقي".

وبحسب بيان لـ"الأمانة"، اليوم الثلاثاء، قالت مديرة الدائرة، جلنار الهواري، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع القراءة ورفع مستوى المعرفة اللغوية لدى الأطفال، وتنمية قدراتهم على تحليل النصوص والتعبير بمفردات لغوية سليمة.

 
 


