أمانة عمّان تخصّص 11 مليون دينار لدعم الركاب في العاصمة

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة أمانة عمّان الكبرى، خلال جلستها الأولى العادية التي عقدتها اليوم الخميس، للعام الحالي، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور يوسف الشواربة، عددًا من البنود التنظيمية والإدارية المتعلقة بآلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.





وهنّأ الشواربة، خلال الجلسة، باسمه وباسم أهالي عمّان ومجلس الأمانة ومنتسبيها، جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، بمناسبة عيد ميلاده، سائلًا المولى أن يطيل في عمر جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه.



وأوصى مجلس أمانة عمّان، خلال الجلسة، إلى مجلس الوزراء، بتعيين نائب مدير المدينة للأشغال، المهندس نبيل الجريري، مديرًا للمدينة، خلفًا للمهندس أحمد الملكاوي الذي تمّت إحالته على التقاعد اعتبارًا من الأول من آذار المقبل، استنادًا لنص المادة "18 ب" من قانون أمانة عمّان الكبرى.



كما صادقت اللجنة على مسودة مذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي والمجتمعي مع الجامعة الأردنية/كلية الآثار والسياحة، التي تهدف إلى التعاون في مجال السياحة والآثار، ودعم وتطوير المسارات السياحية والثقافية في مدينة عمّان، وإشراك الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في مبادرات مجتمعية ومشروعات تطبيقية، وتعزيز القدرات المهنية والبحثية للطلبة وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم لسوق العمل.



كما أقرت مسودة مذكرة التفاهم مع جامعة البتراء/كلية العمارة والتصميم، الهادفة إلى وضع إطار عام للتعاون في مجالات الموروث التاريخي والمعماري في مدينة عمّان، ودعم وتطوير المسارات السياحية والثقافية.



ووافقت اللجنة أيضًا على مسودة مذكرة التفاهم مع جمعية أدلاء السياح الأردنية، التي تهدف إلى إجراء الدراسات والأبحاث الميدانية في المديريات والمناطق التابعة لأمانة عمّان الكبرى في المجال السياحي، لتطوير المنتج السياحي في عمّان، والتعاون مع مشروع المسارات السياحية، وعقد سلسلة من المحاضرات المشتركة بهدف التواصل مع المجتمع المحلي.



وأقرّت تخصيص مبلغ 11 مليون دينار من موازنة أمانة عمّان للعام الحالي، بند مصاريف النقل العام لشركة رؤية عمّان للنقل، لدعم الراكب العمّاني، وتقديم دعم سنوي بقيمة 5 آلاف دينار لجمعية متقاعدي الأمانة.

