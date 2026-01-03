أمانة عمان ترفد بلدية الطفيلة الكبرى بكوادر وآليات لمعالجة أضرار الأمطار

الوكيل الإخباري- عززت أمانة عمان الكبرى بلدية الطفيلة الكبرى بعدد من الآليات والكوادر الفنية، لمواجهة تأثيرات المنخفضات الجوية الطارئة، من خلال توفير المعدات اللازمة وتقديم أشكال مختلفة من الدعم اللوجستي، وذلك ضمن منظومة خطط الطوارئ الهادفة إلى ضمان استمرارية الخدمات البلدية خلال الظروف الجوية.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين الخصبة، إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلديات وأمانة عمان الكبرى، وضمن توجهات وزارة الإدارة المحلية التي تخصص مبالغ مالية لدعم البلديات وتمكينها من التعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن الأحوال الجوية.



وأضاف إن الآليات والكوادر التي جرى توفيرها ساهمت في تعزيز جاهزية البلدية ورفع قدرتها على الاستجابة السريعة مع الظروف الجوية خلال الأسبوع الماضي، لا سيما في إعادة تأهيل الطرق المتضررة، ومعالجة تجمعات المياه، وضمان سلامة وصول المواطنين إلى تجمعاتهم السكنية ومزارعهم بسهولة.



وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى تعد جزءا أساسيا من المؤسسات الرافدة للبلديات في الظروف الطارئة، وتقوم بدور مؤسسي فاعل في مساندتها عند الحاجة، بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات الرسمية في مواجهة التحديات والحد من آثار الظروف الجوية خلال المنخفضات الجوية.