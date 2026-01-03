أمانة عمان ترفد بلدية الطفيلة الكبرى بكوادر وآليات لمعالجة أضرار الأمطار

وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين الخصبة، إن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلديات وأمانة عمان الكبرى، وضمن توجهات وزارة الإدارة المحلية التي تخصص مبالغ مالية لدعم البلديات وتمكينها من التعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن الأحوال الجوية.
وأضاف إن الآليات والكوادر التي جرى توفيرها ساهمت في تعزيز جاهزية البلدية ورفع قدرتها على الاستجابة السريعة مع الظروف الجوية خلال الأسبوع الماضي، لا سيما في إعادة تأهيل الطرق المتضررة، ومعالجة تجمعات المياه، وضمان سلامة وصول المواطنين إلى تجمعاتهم السكنية ومزارعهم بسهولة.
وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى تعد جزءا أساسيا من المؤسسات الرافدة للبلديات في الظروف الطارئة، وتقوم بدور مؤسسي فاعل في مساندتها عند الحاجة، بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات الرسمية في مواجهة التحديات والحد من آثار الظروف الجوية خلال المنخفضات الجوية.
وأكد استمرار بلدية الطفيلة الكبرى في حالة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال الموسم الشتوي الحالي.
