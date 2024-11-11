أمانة عمّان تستطلع رأي المواطنين حول توفير خدمة الاصطفاف

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى، استطلاعا للرأي لقياس رأي المجتمع في مدينة عمّان حول توفير خدمة الاصطفاف (Off Street Parking).

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يأتي ذلك وفقا لخطة أمانة عمّان في التحول إلى مدينة ذكية وإيمانا بها بمبدأ التشاركية في صنع القرارات، إذ أوضحت أن آراء واحتياجات مواطني عمّان هي "المحرك الرئيسي لخدماتها".



وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تصميم الاستطلاع لأخذ التغذية الراجعة كمدخل رئيسي لتقديم خدمة مواقف السيارات في قطع أراضي قرب مواقع تشهد صعوبة في إيجاد مواقف كافية.



وبينت أن هذه الخدمة قد تتاح من خلال تطبيق نظام حجز ودفع إلكتروني (المواقف الذكية) وبما يحقق تحسينات مستقبلية لتلبية احتياجات القاطنين والزائرين للمدينة.



الاستطلاع، استفسر عن أقصى مدة يمكن تقبلها للسير مشيا على الأقدام للوصول إلى الموقع الذي يرغب المواطن بالوصول إليه بعد الاصطفاف، من 5 دقائق إلى 20 دقيقة.



كما استوضح عن شكل المواقف المخصصة؛ إن كانت تقليدية (ساحة مكشوفة)، طوابق (مبنى من عدة طوابق تقليدي)، أو أوتوماتيكية (مبنى من عدة طوابق أوتوماتيكي).



واستفسر الاستطلاع عن قيمة الأجرة التي يرغب المواطن في تطبيقها في المواقف الذكية، وإن كانت ثابتة أو مقطوعة.



كما طلبت من المستطلعين المفاضلة بين الميزات التي يعتقد المواطن ضرورة توفرها في مواقع المواقف الذكية، من حيث سهولة الوصول، السعر (كلفة مقبولة)، توفير تطبيق ذكي للحجز والاستعلام عن توفر المواقف في الموقع، وتوفير وسائل الأمان والسلامة.