أمانة عمان تستقبل 188 طلب تصاريح لبيع البطيخ والشمام للعام الحالي

أرشيفية
 
الإثنين، 04-05-2026 12:44 م

الوكيل الإخباري- بلغ عدد طلبات الحصول على تصاريح بيع البطيخ والشمام للعام الحالي، 188 طلبا إلكترونيا، منهم 49 طلبا لم يكملوا إجراءات الدفع للكشف الحسي، وفق مدير السوق المركزي في أمانة عمان جلال أبو الغنم.

وقال أبو الغنم، الثلاثاء، إن هناك 88 طلبا حصلت على موافقة، فيما حصل 29 طلبا على عدم موافقة.
وبين أن هناك 21 طلبا استكملوا جميع الإجراءات وتسلموا التصاريح.


وكانت أمانة عمّان أعلنت الشهر الماضي عن بدء استقبال طلبات منح التصاريح إلكترونيا، لغاية 31 آذار الحالي وفقا للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح بيعها للعام الحالي، مشيرة إلى أنه لن يتم استقبال أي طلب يدويا.

 
 


