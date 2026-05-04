أمانة عمان تستقبل 188 طلب تصاريح لبيع البطيخ والشمام للعام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ عدد طلبات الحصول على تصاريح بيع البطيخ والشمام للعام الحالي، 188 طلبا إلكترونيا، منهم 49 طلبا لم يكملوا إجراءات الدفع للكشف الحسي، وفق مدير السوق المركزي في أمانة عمان جلال أبو الغنم.

وقال أبو الغنم، الثلاثاء، إن هناك 88 طلبا حصلت على موافقة، فيما حصل 29 طلبا على عدم موافقة.

وبين أن هناك 21 طلبا استكملوا جميع الإجراءات وتسلموا التصاريح.