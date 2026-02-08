أمانة عمّان تستكمل حملة "عمّان حلوة" للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

الوكيل الإخباري- تستكمل أمانة عمّان الكبرى، حملة "عمّان حلوة" في مختلف المناطق التابعة لها، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وتهدف الحملة إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة، والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، والوعي المجتمعي المسؤول.