أمانة عمّان تستكمل حملة "عمّان حلوة" للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وتهدف الحملة إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة، والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، والوعي المجتمعي المسؤول.
وأوضحت الأمانة أن الحملة ستشمل الأحياء والشوارع، وسفوح الجبال، والجزر الوسطية، والساحات والميادين، وجسور المشاة والأنفاق، والأسواق التجارية، إضافة إلى مداخل ومخارج عمّان، وحول المواقع الأثرية والسياحية.
