أمانة عمّان: تشغيل إشارات دوار جامعة العلوم التطبيقية الجمعة

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الأمانة لتحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة في الموقع، الذي يشهد ازدحامات مرورية متكررة.
وكانت الأمانة قد باشرت سابقا أعمال إزالة الدوار واستبداله بإشارات ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، ضمن جهودها لمعالجة الاختناقات المرورية في المنطقة.
وأكدت أن أعمال الهدم وإعادة التأهيل نُفذت وفق دراسات فنية وهندسية، وبإشراف مختصين، مشيرة إلى أن إزالة العمود البالغ ارتفاعه 39 متراً جرت كما هو مخطط له ضمن محيط الدوار.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة السورية دمشق
-
احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
هذا سبب طلب رئيس الوزراء استقالة وزير العمل من الحكومة
-
رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل تقديم استقالته
-
وزير الصناعة: الأردن ينظر إلى العراق كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة
-
صدور إرادة ملكية سامية