أمانة عمّان: تشغيل إشارات دوار جامعة العلوم التطبيقية الجمعة

الوكيل الإخباري- تبدأ أمانة عمّان الكبرى تشغيل الإشارات الضوئية الجديدة الواقعة على دوار جامعة العلوم التطبيقية (سابقا) في منطقة شفا بدران، والمكوّنة من أربعة أطوار، الجمعة.

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ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الأمانة لتحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة في الموقع، الذي يشهد ازدحامات مرورية متكررة.



وكانت الأمانة قد باشرت سابقا أعمال إزالة الدوار واستبداله بإشارات ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، ضمن جهودها لمعالجة الاختناقات المرورية في المنطقة.