الخميس 2026-07-02 09:30 م

أمانة عمّان: تشغيل إشارات دوار جامعة العلوم التطبيقية الجمعة

خه
الدوار السابق
 
الخميس، 02-07-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري- تبدأ أمانة عمّان الكبرى تشغيل الإشارات الضوئية الجديدة الواقعة على دوار جامعة العلوم التطبيقية (سابقا) في منطقة شفا بدران، والمكوّنة من أربعة أطوار، الجمعة.

اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الأمانة لتحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة في الموقع، الذي يشهد ازدحامات مرورية متكررة.


وكانت الأمانة قد باشرت سابقا أعمال إزالة الدوار واستبداله بإشارات ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، ضمن جهودها لمعالجة الاختناقات المرورية في المنطقة.


وأكدت أن أعمال الهدم وإعادة التأهيل نُفذت وفق دراسات فنية وهندسية، وبإشراف مختصين، مشيرة إلى أن إزالة العمود البالغ ارتفاعه 39 متراً جرت كما هو مخطط له ضمن محيط الدوار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

خاص بالوكيل شكوى من سوء التعامل مع طالبة توجيهي بعد تعطل آلتها الحاسبة بامتحان الرياضيات

ب

أخبار محلية الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة السورية دمشق

ب

أخبار محلية احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

ب

أخبار محلية هذا سبب طلب رئيس الوزراء استقالة وزير العمل من الحكومة

ب

أخبار محلية رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار

خه

أخبار محلية أمانة عمّان: تشغيل إشارات دوار جامعة العلوم التطبيقية الجمعة

ل

أخبار محلية إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

ب

أخبار محلية رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل تقديم استقالته



 
 






الأكثر مشاهدة

 