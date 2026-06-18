أمانة عمان تصادق على عدة اتفاقيات في جلستها التاسعة العادية

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة امانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، جلستها التاسعة العادية برئاسة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة. اضافة اعلان





وصادقت اللجنة خلال الجلسة على مسودة اتفاقية التعاون مع جمعية الفيصل و الفارس الخيرية لتنفيذ مبادرة دعم الطلبة أبناء عمال الوطن، والتي تنص على تقديم منح دراسية لعشرة من أوائل طلبة الثانوية العامة من أبناء العمال في أمانة عمان .





كما صادقت على مسودة اتفاقية تحسين خدمة تحصيل مخالفات السير المنوي إبرامها مع بلدية بلعما، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون لدعم وتطوير وسائل وآليات تحصيل موارد البلديات لتمكينها من إنجاز المهام المكلفة بها.





وأقرت اللجنة مسودة الاتفاقية مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بخصوص التعاون لإطلاق حملة التواصل لتغيير السلوك الاجتماعي ضمن برنامج " اقرأ لي" في مدينة عمان و المملكة الأردنية بكل محافظاتها بما يسهم في تعزيز القراءة للأطفال.





كما وافقت لجنة امانة عمّان خلال الجلسة على قبول اهداء 234 كتاب مقدم لدائرة المكتبات العامة في أمانة عمان من عدة جهات ومؤسسات ثقافية، و ذلك بهدف تعزيز الوعي الثقافي وإثراء المحتوى المعرفي الذي تقدمه شبكة المكتبات التابعة لها في مختلف مناطق العاصمة.





وصادقت اللجنة على مسودة مذكرة التفاهم مع الجامعة الأردنية لتعزيز التعاون في مجالات الدراسات العلمية والهندسية ، و تبادل الخبرات و الكفاءات وتقديم الاستشارات و تنفيذ المشاريع المشتركة وبرامج الاستدامة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.



وأقرت مسودة مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الهادفة إلى تنظيم وتطوير الإجراءات المتعلقة بمراقبة الغذاء في المناطق التابعة للأمانة كماً ونوعاً، ومنع الازدواجية في الرقابة.





