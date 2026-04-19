الأحد 2026-04-19 12:49 م

أمانة عمّان تطرح عطاءً لتطوير التخطيط الحضري التكتيكي

أمانة عمّان تطرح عطاءً لتطوير التخطيط الحضري التكتيكي
أمانة عمّان تطرح عطاءً لتطوير التخطيط الحضري التكتيكي
 
الأحد، 19-04-2026 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، وبصفتها عضواً في C40 Cities Climate Leadership Group (شبكة المدن القيادية في العمل المناخي)، عن طرح عطاء ضمن مشروع التخطيط الحضري التكتيكي المموّل، والذي يهدف إلى تحسين الفضاءات الحضرية وتعزيز بيئة آمنة وصديقة للمشاة في المناطق السكنية المكتظة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الأمانة بتحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية، وبناء مدينة أكثر مرونة مناخياً، من خلال تحويل التحديات الحضرية مثل النمو السكاني والاستخدام المفرط للمركبات إلى فرص نوعية لزيادة المساحات الخضراء، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكة الفضاءات الحضرية.

ويشمل المشروع المنطقة الواقعة ضمن شارع التاج / جبل الجوفة، ابتداءً من مدرسة ابن ماجد الأساسية ولغاية مدرسة هالة بنت خويلد، والتي تضم (5) مدارس حكومية، وذلك بالتنسيق والتوافق مع قطاع التخطيط في أمانة عمّان الكبرى.

واستُكملت جميع الموافقات الرسمية اللازمة، حيث قامت شبكة C40 بطرح العطاء عبر منصاتها الرسمية.

ودعت أمانة عمّان الكبرى الشركات المؤهلة وذات الخبرة إلى الاطلاع على تفاصيل العطاء والتقدم للمنافسة من خلال الرابط (انقر هنا).
 
 


