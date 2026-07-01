أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الإسكوا)، الاستعراض الطوعي المحلي الثاني لمدينة عمّان (نحو مدينة ذكية ومرنة وقابلة للعيش).

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ويأتي إطلاق الاستعراض في خطوة تعكس التزام المدينة بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مسار التخطيط الحضري القائم على البيانات والأدلة، و بالتزامن مع إعداد الأردن لتقريره الوطني الطوعي الثالث، بما يعكس التكامل بين المستويين المحلي والوطني في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز مواءمة الجهود مع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الحضرية الوطنية الأردنية.