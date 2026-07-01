أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"

ويأتي إطلاق الاستعراض في خطوة تعكس التزام المدينة بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مسار التخطيط الحضري القائم على البيانات والأدلة، و بالتزامن مع إعداد الأردن لتقريره الوطني الطوعي الثالث، بما يعكس التكامل بين المستويين المحلي والوطني في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز مواءمة الجهود مع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الحضرية الوطنية الأردنية.
وقال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الاستعراض الطوعي المحلي الثاني لمدينة عمان يجسد محطة جديدة في مسيرة المدينة نحو ترسيخ التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والارتقاء بجودة الحياة لجميع سكانها.
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