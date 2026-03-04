أمانة عمّان تطلق المرحلة التجريبية لمشروع فرز النفايات العضوية في سوق الخضار

ويستهدف المشروع فرز النفايات العضوية الناتجة عن أنشطة السوق وتحويل مسارها من الطمر إلى المعالجة والاستفادة، بما يسهم في تقليل الكميات الواردة إلى المكبات، وخفض الآثار البيئية والانبعاثات، وتحويلها إلى مورد يستخدم في إنتاج السماد العضوي وفق أفضل الممارسات البيئية.
وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية المهندس باسم الحوامدة أن الأمانة، قبل إطلاق المرحلة التشغيلية التجريبية، نفذت حملات توعوية وتثقيفية مكثفة استهدفت التجار والعاملين داخل السوق، لشرح آليات الفرز وأهداف المشروع وأثره البيئي والاقتصادي. كما تم تنفيذ حملات متابعة لاحقة لتعزيز الرسائل التوعوية والتأكد من وضوحها وتحقيق الاستجابة المطلوبة، بما يدعم الوصول إلى النتائج المستهدفة ضمن مؤشرات الأداء المعتمدة.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية ستخصص لقياس الكفاءة التشغيلية ونسب الالتزام وجودة المخرجات، ومعالجة أي تحديات ميدانية بشكل فوري، تمهيدًا للتوسع التدريجي في باقي الأسواق التابعة للأمانة وفق ذات النموذج والتصميم المعتمد.
