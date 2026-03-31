أمانة عمان تطلق حزمة من الإجراءات العاجلة والهامة

الوكيل الإخباري- قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، بناءً على بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في ظل الظروف الراهنة، واعتبارًا من تاريخ 2026/4/1، حزمة من الإجراءات تتضمن:





أن يتولى كل نائب قطاع ومدير تنفيذي ومدير دائرة أو وحدة إعداد كشف بالمكافآت الحالية المخصصة للكوادر الفاعلة، وحسب إنجازهم والمعدة وفقًا للأسس المحددة مسبقًا، وذلك لغايات صرف هذه المكافآت للفاعلين فقط، وتنظيم صرف المكافآت الحالية.



خصم (50%) من بدل العمل الإضافي والأجور الإضافية لكافة القطاعات والمديريات والدوائر والوحدات التابعة لرئيس لجنة أمانة عمان ومدير المدينة، على أن يقوم نواب القطاعات والمدراء التنفيذيون والمدراء التابعون لرئيس لجنة أمانة عمان ومدير المدينة بإعادة ترتيب حصص بدل العمل الإضافي وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية، وتزويد دائرة الموارد البشرية بالحصص الجديدة للوحدات الإدارية.



إيقاف صرف بدل المكافآت بشكل كامل للجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل.



وقف كافة قرارات السفر والمهمات الخارجية، وأية قرارات صادرة بالخصوص إن وجدت.



إيقاف استضافة الوفود الرسمية.



الالتزام التام بترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمحروقات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط هذه النفقات.



تشكيل لجنة لدراسة أسس منح المكافآت والحوافز.





