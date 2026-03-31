أمانة عمان تطلق حزمة من الإجراءات العاجلة والهامة

أن يتولى كل نائب قطاع ومدير تنفيذي ومدير دائرة أو وحدة إعداد كشف بالمكافآت الحالية المخصصة للكوادر الفاعلة، وحسب إنجازهم والمعدة وفقًا للأسس المحددة مسبقًا، وذلك لغايات صرف هذه المكافآت للفاعلين فقط، وتنظيم صرف المكافآت الحالية.
خصم (50%) من بدل العمل الإضافي والأجور الإضافية لكافة القطاعات والمديريات والدوائر والوحدات التابعة لرئيس لجنة أمانة عمان ومدير المدينة، على أن يقوم نواب القطاعات والمدراء التنفيذيون والمدراء التابعون لرئيس لجنة أمانة عمان ومدير المدينة بإعادة ترتيب حصص بدل العمل الإضافي وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية، وتزويد دائرة الموارد البشرية بالحصص الجديدة للوحدات الإدارية.
إيقاف صرف بدل المكافآت بشكل كامل للجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل.
وقف كافة قرارات السفر والمهمات الخارجية، وأية قرارات صادرة بالخصوص إن وجدت.
إيقاف استضافة الوفود الرسمية.
الالتزام التام بترشيد استهلاك الكهرباء والماء والمحروقات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط هذه النفقات.
تشكيل لجنة لدراسة أسس منح المكافآت والحوافز.
-
أخبار متعلقة
-
لجان خدمات المخيمات تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
-
القوات المسلحة: استهداف الأردن بأربعة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية اعتُرضت جميعها
-
الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان: الدولة وضعت يدها على 11 مليار من موجودات الضمان
-
نقيب الممرضين يرفض زيادة سن التقاعد.. ويؤكد المهنة خطرة وفقدنا 70 ممرضا في كورونا
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
نقابة المحامين: 18 ألفا و700 محاميا ومحامية مزاولين للمهنة في الأردن
-
الرفاعي يحذر من الوقوع في أوهام المشروع الإيراني والإسرائيلي في المنطقة
-
مستشفى المقاصد وبنك الدواء يوقعان اتفاقية لتنفيذ برامج طبية وإنسانية