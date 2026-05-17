أمانة عمان تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتصاريح الاصطفاف والفاليه

الأحد، 17-05-2026 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيًا عبر موقع الأمانة الرسمي، بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية.اضافة اعلان


ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجهات الأمانة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة.

وأكد الشواربة أن الخدمة تسهم في الحد من استغلال الأرصفة وإعاقة الحركة المرورية، وتعزز الرقابة على مقدمي الخدمة غير المرخصين، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أسس قانونية وآمنة.

وبينت الأمانة أن الخدمة تتيح لمالكي شركات الاصطفاف وأصحاب المحال التجارية إصدار التصاريح إلكترونيًا، شريطة توفير موقع اصطفاف مرخص، والحصول على عدم محكومية وموافقات أمنية للعاملين، والالتزام بزي موحد ووثيقة تأمين تغطي أي حوادث مرورية.

وأضافت أنها ربطت الخدمة إلكترونيًا مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مؤكدة تكثيف حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الحاصلين على التصاريح اللازمة لتقديم الخدمة.
 
 


تعبيرية

