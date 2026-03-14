أمانة عمّان تطلق خط الباص سريع التردد (107) بين عمّان والسلط

03:08 م

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان تشغيل خط الباص سريع التردد (107) بين عمّان والسلط، بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ورئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.





ويأتي إطلاق المسار الجديد للباص ضمن خطة أمانة عمّان لتوفير منظومة نقل عام حديثة، آمنة، ومنظمة، بهدف تقليل أزمة المواصلات وخفض عدد السيارات بين مدينتي عمّان والسلط، من خلال تعزيز الربط بين عمّان وبقية المحافظات عن طريق شبكة نقل متطورة.



ويشمل المسار، الذي يمتد بطول (22.5) كم، ويربط محطة صويلح بجامعة البلقاء التطبيقية، تشغيل (8) حافلات حديثة ضمن جداول زمنية محددة ومواعيد منتظمة.



وسيتم تسيير حافلة كل (20) دقيقة، بمعدل (80) رحلة يومياً لضمان استمرارية تقديم الخدمة للركاب من الطلاب والموظفين والزوار دون تأخير.



ويتيح مسار الباص سريع التردد التنقل من السلط إلى أي محطة داخل عمّان عبر صويلح، بتكلفة (65) قرشاً، ومن السلط إلى المحافظات الأخرى عبر الباص السريع، بتكلفة دينار واحد.



ويشمل خط الباص سريع التردد بين عمّان والسلط الانطلاق من محطة صويلح للباص السريع مروراً بموقف مسجد الشيشاني، وموقف نهاية شارع الأميرة راية، وموقف دوار الكمالية، وموقف دوار أم النعاج، وموقف مجمع خليل العبداللات، وموقف حي السرو، وموقف بوابة جامعة عمّان الأهلية، وموقف إشارة الترخيص، وموقف مثلث اليزيدية، وموقف شفا العامرية، وموقف ديوان عشيرة قاقيش، وموقف مجمع الدوائر، وموقف مطل القدس، وصولاً إلى موقف جامعة البلقاء التطبيقية في السلط في طريق الذهاب.



بينما يمر بموقف حي المستشفى (المغاريب)، وموقف مطل القدس، وموقف مستشفى السلط، وموقف مجمع الدوائر الحكومية، وموقف ديوان عشيرة قاقيش، وموقف دوار الدبابنة، وموقف مديرية العمل، وموقف إشارة الترخيص، وموقف جامعة عمّان الأهلية، وموقف دوار أم النعاج، وموقف مسجد أبو خلف، وموقف دوار الكمالية، وموقف مديرية منطقة صويلح، وصولاً إلى موقف نهاية الخط مدرسة الركابي للبنين في طريق الإياب.



وتعمل حافلات الباص سريع التردد على نظام التخطيط الذكي للرحلات، إضافة إلى أنها مزودة بخدمة الإنترنت المجاني Wi-Fi طوال الرحلة، ونظام الدفع الإلكتروني، وكاميرات مراقبة، وتصاميم مهيأة لكبار السن وذوي الإعاقات الحركية، وأنظمة التكييف وأدوات السلامة العامة بأعلى المواصفات العالمية التي توفر الراحة للركاب.



كما يتيح الباص سريع التردد خدمة التنقل المجاني بالكامل لكبار السن فوق 65 سنة.







