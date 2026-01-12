أمانة عمّان تطلق فعاليات النادي الشتوي المجاني للأطفال

11:50 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى، يوم امس، فعاليات النادي الشتوي المجاني للأطفال، الذي يستمر لمدة أسبوعين، ويستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً





وتُقام فعاليات النادي في 10 مراكز اجتماعية تابعة للدائرة بهدف تمكين الأطفال من استثمار أوقاتهم خلال العطلة الشتوية بما يسهم في صقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم



وقالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية نورما أبو السندس ان فعاليات النادي توفّر بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، وتساعدهم على تنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية



وأضافت أن هذه الفعاليات تندرج ضمن الخطة التنفيذية للدائرة لعام 2026، بما ينسجم مع رؤية ورسالة أمانة عمّان، وتهدف إلى تعريف الأطفال بمشاريع وخدمات الدائرة ودورها في دعم المجتمع المحلي وتنمية مهارات الأطفال



وتتضمن الفعاليات أنشطة مجانية متنوعة، تشمل الرسم الحر، والتيلي ماتش، والتوعية المرورية والبيئية، إضافة إلى التعريف بطرق التعامل السليم وتعزيز التعاون والتفاعل بين الأطفال

