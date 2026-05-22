أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان فعالية "استقلالنا قراءة وانتماء"، تحت شعار" نحتفل بالاستقلال ونبني المستقبل بالقراءة"، في عدد من المكتبات التابعة لها، وذلك ضمن احتفالات امانة عمان الكبرى بعيد الاستقلال الثمانين، و تأكيدًا على أهمية القراءة في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية





وتضمنت الفعالية توزيع (12) ألف كتاب على زوار المكتبات من طلاب المدارس والمجتمع المحلي و غيرهم من الرواد ، في (12) مكتبة فرعية ، وذلك في أجواء وطنية عكست روح الولاء والانتماء، وعززت حضور الكتاب كوسيلة أساسية للمعرفة و التقدم وصقل الشخصية و الثقافة المجتمعية



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات الثقافية التي تنفذها دائرة المكتبات العامة بهدف تعزيز الدور الثقافي والمعرفي للمكتبات، وربط المناسبات الوطنية بالبرامج الهادفة التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف يعتز بوطنه وهويته الوطنية





