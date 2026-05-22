الجمعة 2026-05-22 02:44 م

أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"

أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"
أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"
 
الجمعة، 22-05-2026 02:31 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان  فعالية "استقلالنا قراءة وانتماء"، تحت شعار” نحتفل بالاستقلال ونبني المستقبل بالقراءة”، في عدد من المكتبات التابعة لها، وذلك ضمن احتفالات امانة عمان الكبرى بعيد الاستقلال الثمانين، و تأكيدًا على أهمية القراءة في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية اضافة اعلان


وتضمنت الفعالية توزيع (12) ألف كتاب على زوار المكتبات  من طلاب المدارس والمجتمع المحلي  و غيرهم من الرواد ، في (12) مكتبة فرعية ، وذلك في أجواء وطنية عكست روح الولاء والانتماء، وعززت حضور الكتاب كوسيلة أساسية للمعرفة و  التقدم وصقل الشخصية و الثقافة المجتمعية

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات الثقافية التي تنفذها دائرة المكتبات العامة بهدف تعزيز الدور الثقافي والمعرفي للمكتبات، وربط المناسبات الوطنية بالبرامج الهادفة التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف يعتز بوطنه وهويته الوطنية
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحملة الأردنية توزع الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

وزارة الأوقاف تحتفل بعيد الاستقلال بحملة نظافة تطوعية في العقبة

أخبار محلية وزارة الأوقاف تحتفل بعيد الاستقلال بحملة نظافة تطوعية في العقبة

أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"

أخبار محلية أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجيش اللبناني يرد على اتهامات أميركية بشأن تسريب معلومات استخباراتية

عربي ودولي الجيش اللبناني يرد على اتهامات أميركية بشأن تسريب معلومات استخباراتية

بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

عربي ودولي بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

هيئة الإعلام .. مسيرة إنجازات وطنية واكبت الدولة منذ الاستقلال

أخبار محلية هيئة الإعلام .. مسيرة إنجازات وطنية واكبت الدولة منذ الاستقلال

مصر .. بيان رسمي يكشف تفاصيل حادث تسرب الكلور في قناة السويس

عربي ودولي مصر .. بيان رسمي يكشف تفاصيل حادث تسرب الكلور في قناة السويس



 
 






الأكثر مشاهدة

 