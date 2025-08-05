أمانة عمان تطلق مبادرة "بإرادتي أتحدى إعاقتي"

الوكيل الإخباري- أطلقت وحدة ذوي الإعاقات في أمانة عمّان الكبرى، اليوم الثلاثاء، مبادرة "بإرادتي أتحدى إعاقتي"، في فرع الأشرفية، للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحديدا من ذوي التوحد ومتلازمة داون.

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وتهدف المبادرة، التي تقرر تنظيمها في الفروع التابعة للوحدة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، إلى دمج الأفراد من ذوي الإعاقة في المجتمع ، ودعمهم من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة.



واشتملت المبادرة على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توزيع جوائز تحفيزية على المشاركين.