أمانة عمان تطلق مبادرة "بإرادتي أتحدى إعاقتي"

وتهدف المبادرة، التي تقرر تنظيمها في الفروع التابعة للوحدة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، إلى دمج الأفراد من ذوي الإعاقة في المجتمع ، ودعمهم من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة.
واشتملت المبادرة على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توزيع جوائز تحفيزية على المشاركين.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة ضمن جهود أمانة عمان في دعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم أفضل الخدمات لهم، وحرصا منها على دمجهم وتفعيل دورهم في المجتمع.
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