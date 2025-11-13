أمانة عمان تطلق "مسار المعمودية"

10:25 م

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى "مسار المعمودية" للحج المسيحي، والذي يبدأ من ممشى عمان السياحي في منطقة وسط البلد باتجاه منطقة عراق الأمير، وينتهي في منطقة المغطس، ضمن استراتيجية الأمانة لجعل عمان مدينة جذب سياحي عالمي.





جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لطلبة كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا إلى منطقة عراق الأمير، بهدف تعريف الطلبة بأهمية الإرث التاريخي والمعماري للعاصمة، والاطلاع على أعمال البنية التحتية التي تم تنفيذها في الموقع ضمن مشاريع تطوير المنطقة.



وعرض المدير التنفيذي لمشاريع تطوير أحياء عمان والمسارات السياحية في أمانة عمان، المهندس محمد أبو زيتون، الإنجازات التي تقوم بها الأمانة من خلال إطلاق ثلاثة عشر مساراً سياحياً تشمل: مسار ممشى عمان، ومسار درب المعمودية من عمان إلى المغطس، ومسار السياحة الثقافية، ومسار السياحة الدينية، ومسار الإيلاف القرشي، ومسار الخط الأردني – الحجازي، ومسار رحلة فتية كهف الرقيم (أصحاب الكهف)، ومسار الشارع الروماني، ومسار الأبراج القديمة.



ولفت إلى أن هذه المسارات قد تم تنزيلها على مستكشف أمانة عمان ليتمكن زوار العاصمة من سهولة الوصول إليها واختبار تجربة سياحية فريدة.



وقال أبو زيتون، إن الزيارة تهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية الإرث التاريخي والمعماري للعاصمة، مشيراً إلى أن منطقة عراق الأمير تُعد من أبرز المواقع الأثرية في الأردن لما تضمه من كهوف منحوتة وقصر العبد الذي يجسد روعة العمارة الهلنستية ودقة النقوش الحجرية.



وأضاف أن أمانة عمان تعمل على تطوير المسارات السياحية وربط المعالم الأثرية بالمواقع الطبيعية والثقافية من خلال ممرات آمنة ولوحات تعريفية وخرائط تسهم في إبراز هوية المدينة وتعزيز التجربة السياحية والتعليمية.



وبيّن أبو زيتون أن مشاركة الطلبة في الزيارة تأتي ضمن برنامج عملي يهدف إلى تمكينهم من توثيق المباني الأثرية واقتراح أفكار تطويرية للمسارات وربط النقاط التاريخية بعناصر حضرية صديقة للبيئة، من خلال استخدام تقنيات رقمية لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد تسهم في إظهار هوية المكان وتاريخه.



من جانبها، أكدت الدكتورة سلام مرعي من كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا أهمية التعاون مع أمانة عمان في ربط مشاريع التصميم المعمارية للطلبة بالمشاريع الواقعية، موضحة أن الطلبة سيعملون على دعم تطوير "مسار المعمودية"، خاصة تصميم المواقع الخارجية بين منطقة كهوف الأمير ومنطقة قصر العبد، ضمن مساق هندسة وتنسيق المواقع.



ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عرض التصاميم النهائية على أمانة عمان الكبرى، التي ستأخذها بعين الاعتبار في مشاريعها التطويرية المستقبلية.



واستمع الطلبة خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه رئيس قسم المسارات السياحية المهندس معتز المهيرات حول المسارات السياحية في منطقة عراق الأمير، والأعمال التطويرية التي نفذتها الأمانة في إطار مشروع "مسار عراق الأمير السياحي".



ويُشار إلى أن مشروع المسارات السياحية يأتي ضمن مخرجات ومبادرات المدينة الذكية في عمان.