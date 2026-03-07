أمانة عمان تطلق مشاريع بيئية ورياضية جديدة لتعزيز جودة الحياة

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى حزمة من المشاريع الترفيهية والبيئية والرياضية، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة الرقعة الخضراء في العاصمة، وذلك ضمن احتفالات "الأمانة" بيوم مدينة عمان الذي يصادف الثاني من آذار من كل عام.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لـ"الأمانة" اليوم السبت، افتتح رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، حديقة عقبة بن نافع في منطقة زهران، التي أنشأت على مساحة 3200 دونم ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022–2026 لزيادة الرقعة الخضراء والمساحات الحضرية.