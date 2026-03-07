أمانة عمان تطلق مشاريع بيئية ورياضية جديدة لتعزيز جودة الحياة

وبحسب بيان لـ"الأمانة" اليوم السبت، افتتح رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، حديقة عقبة بن نافع في منطقة زهران، التي أنشأت على مساحة 3200 دونم ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022–2026 لزيادة الرقعة الخضراء والمساحات الحضرية.
وبينت "الأمانة" أن الحديقة اشتملت على إنشاء ملعب أطفال وملعب كرة سلة، وزراعة 1000 شجرة وشجيرة، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري حديثة ونظام إنارة يعتمد على كشافات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.
-
أخبار متعلقة
-
"التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها
-
الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق
-
العيسوي يعزي عشيرتي الزيود والكساسبة
-
توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية
-
وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي
-
صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء