أمانة عمان تطلق مشروع تجميل وسط البلد

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى مشروعها التنموي، تجميل وتطوير وسط البلد الذي يهدف إلى تحسين المظهر العمراني وتشجيع اقتصاديات السياحة وتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق مفاهيم المدينة الذكية، لجعل وسط المدينة مركز جذب سياحي عالمي

جاء ذلك خلال استقبال مدير المدينة نبيل الجريري وفدا من طلبة الجامعة الأردنية ضم تخصصات الآثار وإدارة المصادر التراثية والسياحة، وهندسة العمارة، ضمن مبادرة لدمج الخبرة الأكاديمية في المشاريع الميدانية والاستفادة من الأفكار الشابة المبتكرة في أعمال تجميل وتطوير وإعداد الموقع العام الحضري المقترح