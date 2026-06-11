الخميس 2026-06-11 08:07 م

أمانة عمان تطلق "نافذة التخطيط المجتمعي" عبر موقعها الإلكتروني

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الخميس، 11-06-2026 07:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إتاحة نشر التقارير الفنية والدراسات التخطيطية على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة، عبر نافذة التخطيط المجتمعي، بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين وأصحاب المصلحة للاطلاع عليها وابداء الملاحظات والاعتراضات بسهولة وفي الوقت المناسب، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير أدوات التشاور والمشاركة المجتمعية الحضرية وتعزيز الشفافية في العمل التخطيطي .اضافة اعلان


ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع أحكام نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان رقم 81 لسنة 2025 التي أكدت على أهمية التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة وإشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والتنظيم، والاستفادة من الوسائل والمنصات الإلكترونية لتحقيق مشاركة أكثر فاعلية 

وتتيح هذه الخطوة للمواطنين متابعة الإعلانات والقرارات عبر الموقع الرسمي لأمانة عمان الكبرى / نافذة التخطيط المجتمعي بدلاً من اقتصاره على الجريدة الرسمية والصحف المحلية، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بكل سهولة، بما يسهم في اشراك المواطن والمجتمع المحلي وتسريع عملية اتخاذ القرار .

للاطلاع والمشاركة عبر "نافذة التخطيط المجتمعي" يرجى زيارة الرابط التالي: انقر هنا
 
 


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