أمانة عمان تطلق "نافذة التخطيط المجتمعي" عبر موقعها الإلكتروني

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع أحكام نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان رقم 81 لسنة 2025 التي أكدت على أهمية التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة وإشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والتنظيم، والاستفادة من الوسائل والمنصات الإلكترونية لتحقيق مشاركة أكثر فاعلية
وتتيح هذه الخطوة للمواطنين متابعة الإعلانات والقرارات عبر الموقع الرسمي لأمانة عمان الكبرى / نافذة التخطيط المجتمعي بدلاً من اقتصاره على الجريدة الرسمية والصحف المحلية، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بكل سهولة، بما يسهم في اشراك المواطن والمجتمع المحلي وتسريع عملية اتخاذ القرار .
للاطلاع والمشاركة عبر "نافذة التخطيط المجتمعي" يرجى زيارة الرابط التالي: انقر هنا
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