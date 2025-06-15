أمانة عمان تعقد الدورة التدريبية الأولى لمفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين

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الوكيل الإخباري- عقدت أمانة عمان الكبرى الدورة التدريبية الأولى لمفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، ومركز الحسين للسرطان، وجمعية لا للتدخين، وذلك ضمن جهودها لتعزيز بيئة عمل خالية من التدخين، وفي إطار الخطة التنفيذية لمكافحة التدخين في الأمانة، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ. اضافة اعلان





وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف ومهارات الكوادر من مفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين في دوائر ومناطق الأمانة، فيما يتعلق بالجوانب الصحية والتشريعية المرتبطة بالتدخين، ورفع كفاءتهم في دعم تنفيذ السياسات المؤسسية الهادفة إلى توفير بيئة خالية من التدخين.



وشملت الجلسات التدريبية محاور متنوعة، كان أبرزها: نسب انتشار التبغ في الأردن وآثاره الصحية، والإطار التشريعي لقانون الصحة العامة، والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، إضافة إلى عناصر إطار MPOWER العالمي المعتمد لمراقبة وتقليل استخدام التبغ، واستعراض كيفية التحول إلى مؤسسات خالية من التدخين.



من جهته، أكد نائب مدير المدينة لقطاع الصحة والزراعة في أمانة عمان، الدكتور يسار الخيطان، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن أمانة عمان أنهت توقيع التعهدات الرسمية من مختلف إداراتها بشأن الالتزام بمبادئ بيئة خالية من التدخين، كما تم تحديد فرق التفتيش الصحي لمتابعة الالتزام، وطرح عطاء خاص بتجهيز الإشارات التحذيرية، والتي من المتوقع الانتهاء من تركيبها قبل نهاية شهر حزيران الجاري.



وأضاف أن آليات التفتيش الإداري وتفعيل المتسوق الخفي تُنفذ ضمن الخطة التنفيذية لمتابعة مدى الالتزام على أرض الواقع، مشددًا على أهمية هذه الإجراءات في ترسيخ ثقافة صحية مستدامة في المدينة.



وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تشغيل ثلاث عيادات متخصصة للإقلاع عن التدخين، يضم كل منها فريقًا طبيًا مؤهلاً يقدم خدمات دعم واستشارة وعلاج فعّال للموظفين والمواطنين الراغبين في ترك التدخين.



وتنتشر هذه العيادات في مواقع استراتيجية تسهل الوصول إليها، ما يعزز من جهود الأمانة في خلق بيئات عمل ومجتمعات خالية من التدخين.



وأشار الخيطان إلى أن هذه الدورة التدريبية تمثل المرحلة الأولى من سلسلة دورات قادمة تهدف إلى تغطية كافة مفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين في جميع مناطق ودوائر الأمانة.



كما أكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، مثمنًا جهودها في دعم الأمانة نحو تحقيق مدينة عمّان صحية وخالية من التبغ.



ويُذكر أن هناك تعاونًا قائمًا بين أمانة عمّان والجمعية الملكية للتوعية الصحية ضمن مبادرة "عمّان مدينة خالية من التدخين"، حيث تم مؤخرًا إطلاق حملة إعلامية مشتركة للتوعية بمخاطر التبغ، تم الإعلان عنها خلال ماراثون Run Jordan، وستتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي بمضار التدخين، خاصة بين فئة الشباب، للحد من انتشار هذه الظاهرة.