أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

وقال مدير دائرة الإنشاءات في الأمانة المهندس هاني المراشدة، إن جسر المشاة سيتم تركيبه في شارع الملك عبدالله الثاني، في المقطع الواقع من دوار خلدا إلى مسجد عائشة، وذلك ضمن خطط الأمانة في تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة.
وبيّن مدير دائرة عمليات المرور المهندس شادي الروابدة، أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً لمسارب الشارع في موقع العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة على النحو التالي: للسير القادم من دوار خلدا باتجاه صويلح سيتم تحويل الحركة المرورية إلى اليمين نحو شارع غالب ولد علي، ثم الالتفاف يساراً إلى شارع سعيد الملك بينو، ومنه يساراً باتجاه شارع عايد رشيد السكر، وصولاً إلى شارع الملك عبد الله الثاني، ومن ثم الاتجاه يميناً نحو صويلح عبر شارع حبيبة الفهري، وللسير القادم من صويلح باتجاه دوار خلدا، يتم التوجه يميناً نحو إشارة الأمير غازي، ثم الالتفاف يساراً إلى شارع مالك بن أسماء، ومنه يساراً إلى شارع نمر العريق، وصولاً إلى شارع الملك عبد الله الثاني باتجاه دوار خلدا.
وأشار الروابدة إلى أن هذه التحويلات ستُنفذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة يوم واحد فقط.
ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية
-
وزير الزراعة يلتقي مجلس نقابة "أصحاب المعاصر" ويؤكد دعم قطاع الزيتون وتنظيم السوق