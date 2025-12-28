أمانة عمّان تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، أن الأمانة مستمرة في التعامل مع المنخفض الجوي التي يؤثر على المملكة من خلال حالة الطوارئ القصوى.

اضافة اعلان