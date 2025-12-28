الأحد 2025-12-28 07:41 م

أمانة عمّان تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

ل
أرشيفية
الأحد، 28-12-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، أن الأمانة مستمرة في التعامل مع المنخفض الجوي التي يؤثر على المملكة من خلال حالة الطوارئ القصوى.

اضافة اعلان


وبين أن كوادر الأمانة منتشرة منذ أمس السبت، ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180) في حال رصد أي ملاحظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين

مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين

أخبار محلية مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين

السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو

عربي ودولي السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو

"صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات

أخبار محلية "صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات

ل

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

ب

أخبار محلية %4 نسبة نمو السياحة العلاجية

بحث التعاون بين إقليم البترا وجمعية "عاصمة الأنباط"

أخبار محلية بحث التعاون بين إقليم البترا وجمعية "عاصمة الأنباط"

ب

أخبار محلية ​قائد الجيش: إسناد جوي وناري فاعل لحماية الحدود والدفاع عنها



 






الأكثر مشاهدة