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أمانة عمان تُعلن البدء بتركيب المحرك الرابع لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي

أمانة عمان تُعلن البدء بتركيب المحرك الرابع لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي
أمانة عمان تُعلن البدء بتركيب المحرك الرابع لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي
 
السبت، 04-07-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، اليوم السبت، البدء في أعمال تركيب المحرك الجديد في مكب الغباوي، ليكون المحرك الرابع العامل في الموقع ضمن مشروع الغاز الحيوي، وذلك برعاية رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) جرتشن بيري، ونائب رئيس لجنة أمانة عمّان المهندس زياد الريحاني، ومدير المدينة المهندس نبيل الجريري.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية الأمانة، التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتدعيم الاستدامة البيئية، من خلال تشغيل المحطة بالكامل من قبل شركة الغاز الحيوي الأردنية.

واستعرض نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق، المهندس محمد الفاعوري، أبرز مشاريع أمانة عمّان في مجال إدارة النفايات المتكاملة والبيئة، وفي مقدمتها مشروع محرك الغاز الحيوي الذي يحول غازات مكب النفايات إلى طاقة كهربائية.

من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية للدراسات والمشاريع البيئية، المهندسة سهى الشيشاني، أن القدرة الإنتاجية للمحرك الجديد تصل إلى 1.56 ميجاواط، مما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للمكب إلى 6.28 ميجاواط. وأكدت أن هذا الارتفاع سيسهم بشكل مباشر في تغطية جزء رئيسي من الاحتياجات الكهربائية للأمانة، لتصل نسبة التغطية من الطاقة المولدة في المكب إلى 55% من إجمالي قيمة فواتير الطاقة الكهربائية الخاصة بأمانة عمّان.

وأشارت مديرة دائرة المشاريع البيئية، المهندسة منال الخوالدة، إلى أن المشروع سيشهد توسعة مستقبلية تتناسب مع سعة المكب، حيث يُتوقع إضافة محركين آخرين في المراحل القادمة.

ويؤكد هذا المشروع الحيوي، الذي يأتي بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ثقة الشركاء الدوليين بالخطط البيئية والتنموية لأمانة عمّان، وسعيها المستمر لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وطاقة مستدامة تُقلل من الانبعاثات الكربونية.

وعلى هامش الإطلاق، جرت جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع البيئية التي يجري العمل عليها حالياً في موقع مكب الغباوي، شملت مشروع إنتاج السماد العضوي، وموقع منشأة المعالجة البيولوجية والميكانيكية، وموقع توسعة محطة الشعائر التحويلية، إضافة إلى الأعمال المدنية والإنشائية التي يجري تنفيذها حالياً.
 
 


gnews

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