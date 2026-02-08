أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الأحد، التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية لعام 2026.

اضافة اعلان



وأوضحت التعليمات أنه لا يجوز إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من أمانة عمّان، والحصول على موافقة محافظ العاصمة ووزارة السياحة للمنشآت السياحية.



وحددت الأمانة في التعليمات التي أصدرتها أن تكون ساعات العمل في الخيم الرمضانية من أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور.



واشترطت أن تكون الخيمة أو الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وأن تتوافر فيها كافة شروط السلامة العامة، وعدم إزعاج المجاورين أو إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح، وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدته.



كما نصت على وضع التصريح في مكان بارز داخل الخيمة أو الاحتفاظ به وإبرازه عند الطلب. ولأمانة عمّان كامل الأحقية في إنهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط أو وجود شكوى حقيقية.



وشددت التعليمات على أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيًا تحت بند مطعم سياحي، أو كافتيريا، أو كوفي شوب، أو مقهى شعبي، أو مطعم فئة مقهى وفندق، على أن تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزءًا منه. ولن يسمح بإقامة الخيم الرمضانية في المناطق السكنية المنظمة، باستثناء الفنادق.



وفي حال كان المحل قائما ضمن تنظيم تجاري محلي، فيشترط أن يكون بعيدا عن أقرب منطقة سكنية مأهولة، ومسافة لا تقل عن نصف قطر 200 متر، وأن تكون بعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 مترا.



واشترطت التعليمات والشروط تأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف السيارات، وتوفير مرافق صحية للذكور والإناث، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الأرجيلة في الخيم العائدة للمحال غير الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الأرجيلة)، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الأرجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحال الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الأرجيلة). إضافة إلى عدم استقبال من هم دون سن 18 عاما إلا بمرافقة ذويهم، والالتزام بالنظام والآداب العامة.



وفيما يتعلق بالخيم الخاصة بـ "المخابز ومحلات إعداد أو بيع الحلويات"، فقد سمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بمهنة (المخابز وإعداد أو بيع الحلويات) بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال، شريطة أن تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءا منه، والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الأرصفة، وتقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 100 دينار كضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.



وبخصوص المحلات المرخصة مهنيًا لبيع أدوات كهربائية، فقد سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك، شريطة أن تكون الخيمة ملاصقة للمحل أو مقامة على قطعة أرض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها، مع اشتراط موافقة مالك القطعة وعدم التسبب بإرباكات مرورية.



كما يُشترط تقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 200 دينار كضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.