السبت 2026-03-28 10:40 م

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح غد

السبت، 28-03-2026 09:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي للأمانة الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.
 
 


إدارة ترخيص السائقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تحظر تصدير البنزين اعتبارا من نيسان

علم العراق

عربي ودولي قتيلان من الشرطة العراقية في استهداف في الموصل

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي 11شهيدا و 5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة

بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

أخبار محلية بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

