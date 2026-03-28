أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح غد

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.





وأكد الناطق الإعلامي للأمانة الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.





