 
الأربعاء 2025-02-19 05:40 م
 

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اليوم والمتوسطة غدًا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 03:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الخفيفة، على أن يتم رفعها إلى المتوسطة صباح الخميس، وذلك استجابة للتوقعات الجوية.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي للأمانة، ناصر الرحامنة، جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع البلاغات الواردة لغرفة الطوارئ في تلاع العلي، داعيًا المواطنين إلى الاتصال بمركز الطوارئ على الأرقام (102 و117180) عند الحاجة.

ودعت الأمانة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وتجنب ربط مزاريب المياه على مناهل الصرف الصحي، وعدم إلقاء النفايات عشوائيًا. كما شددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة، واتخاذ التجار الاحتياطات اللازمة عند تخزين البضائع، إضافة إلى مطالبة المقاولين بتأمين مواد البناء لمنع انسداد تصريف مياه الأمطار.
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي

شركة مياه اليرموك

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد

دمار هائل في قطاع غزة.. أرشيفية

فلسطين الصين: غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين

جلالة الملك وولي العهد خلال استقبالهما رئيس جمهورية كازاخستان في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية



 




الأكثر مشاهدة