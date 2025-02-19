أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اليوم والمتوسطة غدًا

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الخفيفة، على أن يتم رفعها إلى المتوسطة صباح الخميس، وذلك استجابة للتوقعات الجوية. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي للأمانة، ناصر الرحامنة، جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع البلاغات الواردة لغرفة الطوارئ في تلاع العلي، داعيًا المواطنين إلى الاتصال بمركز الطوارئ على الأرقام (102 و117180) عند الحاجة.



ودعت الأمانة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وتجنب ربط مزاريب المياه على مناهل الصرف الصحي، وعدم إلقاء النفايات عشوائيًا. كما شددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة، واتخاذ التجار الاحتياطات اللازمة عند تخزين البضائع، إضافة إلى مطالبة المقاولين بتأمين مواد البناء لمنع انسداد تصريف مياه الأمطار.

