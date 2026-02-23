الإثنين 2026-02-23 12:25 م

أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة

الإثنين، 23-02-2026 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.

ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة إلى تأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
 
 


