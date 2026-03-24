أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى اعتباراً من صباح الأربعاء

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
أخبار متعلقة
"التدريب المهني" في الطفيلة يطلق حملات توعوية
-
الأردن يعزي كولومبيا بضحايا تحطّم طائرة عسكرية
-
تعميم هام من هيئة الطاقة لكافة محطات الوقود في الأردن
-
حملة لضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد
-
الصفدي ونظيره الفرنسي يبحثان سبل إنهاء التصعيد في المنطقة
-
مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية
-
الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية
-
الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية