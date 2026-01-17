أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأحد

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من صباح الأحد، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانيًا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيًا المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.



ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



كما شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.