أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري- اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح غد الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.





وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.



ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.





